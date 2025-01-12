Левандовски забил «Реалу» 11 голов за 17 матчей. У форварда «Барселоны» уже 3 мяча в этом сезоне
Роберт Левандовски забил 11-й гол в ворота «Реала».
Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти в финале Суперкубка Испании и вывел свою команду вперед – 2:1.
Поляк проводит 17-ю игру против мадридского клуба. В 5 матчах за «Боруссию» он забил «Реалу» 5 раз, в 3 за «Баварию» – один мяч, в 9 за «Барселону» – 5 голов (в том числе 3 в текущем сезоне).
Подробно со статистикой 36-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
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