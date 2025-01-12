Левандовски забил «Реалу» 11 голов за 17 матчей. У форварда «Барселоны» уже 3 мяча в этом сезоне

Роберт Левандовски забил 11-й гол в ворота «Реала».

Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти в финале Суперкубка Испании и вывел свою команду вперед – 2:1.

Поляк проводит 17-ю игру против мадридского клуба. В 5 матчах за «Боруссию» он забил «Реалу » 5 раз, в 3 за «Баварию» – один мяч, в 9 за «Барселону» – 5 голов (в том числе 3 в текущем сезоне).

Подробно со статистикой 36-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь .