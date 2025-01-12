Левандовски забил в 5 из 6 матчей в Суперкубке Испании за три сезона в «Барселоне»

Роберт Левандовски забивает почти в каждой игре в Суперкубке Испании.

Сегодня нападающий реализовал пенальти в ворота «Реала » в финале, выведя свою команду вперед – 2:1.

Польский футболист проводит в составе «Барселоны» третий сезон, и в каждом из них он принимал участие в Суперкубке. В 2023-м и 2024-м он забил по разу в каждом матче, в текущем году не сумел отличиться в игре против «Атлетика», но сегодня забил «Реалу».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .