Левандовски забил в 5 из 6 матчей в Суперкубке Испании за три сезона в «Барселоне»
Роберт Левандовски забивает почти в каждой игре в Суперкубке Испании.
Сегодня нападающий реализовал пенальти в ворота «Реала» в финале, выведя свою команду вперед – 2:1.
Польский футболист проводит в составе «Барселоны» третий сезон, и в каждом из них он принимал участие в Суперкубке. В 2023-м и 2024-м он забил по разу в каждом матче, в текущем году не сумел отличиться в игре против «Атлетика», но сегодня забил «Реалу».
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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