«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах
Войчех Шченсны назвал Роберта Левандовского ленивым, жирным и уродливым.
Футболисты «Барселоны» поучаствовали в викторине на ютуб-канале сине-гранатовых, где нужно было дать три ответа на вопрос за 7 секунд.
Роберт попросил Шченсного «описать Левандовского тремя словами».
«Ленивый, жирный, уродливый», – ответил голкипер. После ответа Войчеха оба футболиста рассмеялись.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб «Барселоны»
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