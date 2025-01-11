«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах

Войчех Шченсны назвал Роберта Левандовского ленивым, жирным и уродливым.

Футболисты «Барселоны» поучаствовали в викторине на ютуб-канале сине-гранатовых, где нужно было дать три ответа на вопрос за 7 секунд.

Роберт попросил Шченсного «описать Левандовского тремя словами».

«Ленивый, жирный, уродливый», – ответил голкипер. После ответа Войчеха оба футболиста рассмеялись.