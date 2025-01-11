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Левандовски за 7 секунд не смог назвать три белых объекта. Шченсны ответил ему: «Моя машина, твоя машина, машина твоей жены»

Роберт Левандовски не справился с вопросом на викторине.

Левандовски и Войчех Шченсны приняли участие в ролике на ютуб-канале «Барселоны», где им нужно было успеть дать три ответа на вопрос за семь секунд. 

Войчех попросил Левандовского назвать три белых объекта – растерявшийся форвард не смог назвать ни одного.

После этого Шченсны назвал трех вратарей «Реала» за семь секунд.

Это просто, – сказал Левандовски.

– А назвать три белых предмета тяжело?

Ну назови.

– Моя машина, твоя машина, машина твоей жены.

У меня нет белой машины.

– Ну, соврал бы, – ответил Шченсны.

«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб «Барселоны»
logoБарселона
logoВойчех Шченсны
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
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