У Ямаля 19 (8+11) очков в 23 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании
Ламин Ямаль забил во втором класико подряд.
Вингер «Барселоны» сравнял счет на 22-й минуте матча с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (2:1, первый тайм). В предыдущей встрече команд в рамках Ла Лиги (4:0) Ямаль также отметился голом.
Ямаль проводит 23-й матч за клуб во всех турнирах в этом сезоне. На счету 17-летнего футболиста 8 голов и 11 голевых передач.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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