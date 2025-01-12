У Ямаля 19 (8+11) очков в 23 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании

Ламин Ямаль забил во втором класико подряд.

Вингер «Барселоны» сравнял счет на 22-й минуте матча с «Реалом » в финале Суперкубка Испании (2:1, первый тайм). В предыдущей встрече команд в рамках Ла Лиги (4:0) Ямаль также отметился голом.

Ямаль проводит 23-й матч за клуб во всех турнирах в этом сезоне. На счету 17-летнего футболиста 8 голов и 11 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.