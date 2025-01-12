  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбитр финала Суперкубка Испании Мансано: «Мы, судьи, пытались очеловечить наш образ, открыться, но не увидели отклика. Класико – особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса»
10

Арбитр финала Суперкубка Испании Мансано: «Мы, судьи, пытались очеловечить наш образ, открыться, но не увидели отклика. Класико – особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса»

Судья Хесус Хиль Мансано высказался о работе на матчах «Барселоны» и «Реала».

«Барселона» и «Реал» сегодня сыграют в финале Суперкубка Испании. Начало матча в 22:00, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано.

Арбитр проведет свое четвертое класико. Предыдущие три, все в рамках Ла Лиги, завершились победами «Реала».

«Это мое четвертое класико, у меня уже есть определенный опыт, он появился после 13 лет работы в этой категории. Это особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса. Если к класико добавить, что это еще и финал, это придает ему дополнительную важность.

Судить финал – это большая ответственность, потому что на кону стоит трофей», – сказал Мансано.

Также Мансано выразил сожаление по поводу нынешней ситуации, с которой сталкиваются испанские арбитры.

«Мы находимся в очень напряженной обстановке. Несколько лет назад мы открылись для средств массовой информации, чтобы показать, что стоит за судейством. Мы пытались очеловечить образ арбитра. Но мы не увидели отклика на эти усилия, не получили должного ответа на наши попытки открыться.

Напряженность привела к тому, что мы стали более сплоченными чем когда-либо. Все мы движемся в одном направлении», – добавил Мансано.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Razon
logoКласико
logoЛа Лига
logoсудьи
Хесус Хиль Мансано
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoСуперкубок Испании
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»
77вчера, 21:59
Лапорта о класико в финале Суперкубка Испании: «Встретиться с «Реалом» – честь и предмет гордости для меня. Это матч мирового уровня, он задает планку в футболе»
6вчера, 18:53
Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке после 0:4 в предыдущем класико: «Сезон продолжается. Это финал, и «Реал» близок к очередному титулу, так что мы настроены позитивно»
20вчера, 13:51
Рекомендуем
Главные новости
Далот получил две желтые за подкаты во 2-м тайме игры с «Арсеналом». «МЮ» пропустил через 2 минуты после удаления защитника
3 минуты назад
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Габриэл забил, Далот удален, Жезус заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция
1056 минут назадLive
«Испанский футбол испорчен преступными действиями «Барсы» – Негрейра, преференции CSD. Самая популярная команда – «Реал». Телеведущий Матаморос о регистрации Ольмо и Виктора
99 минут назад
Роналд де Бур о «Барсе»: «Печально, что такому клубу позволяют мошенничать, ему все сходит с рук. «Блауграна» просто хочет конкурировать с «Реалом» и ненавидит то, что он остается успешным»
713 минут назад
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:1 в Серии А. «Нерадзурри» не проигрывают в чемпионате с сентября
922 минуты назад
Бруну получил желтую за бросок бутсы в матче с «Арсеналом». Хавбек «МЮ» выразил недовольство тем, что судья не зафиксировал фол Жезуса на нем
1535 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» одолел «Венецию» в гостях, «Рома» сыграет с «Болоньей» на выезде, «Наполи» примет «Верону»
12738 минут назад
Жезуса унесли с поля на носилках после стыка с Бруну, форвард «Арсенала» закрывал лицо футболкой. Вместо него вышел Стерлинг
1140 минут назад
Беллингем зарегистрирует свои инициалы как товарный знак. Логотип будут использовать на постельном белье, одежде для животных, пиве, протеиновых напитках и других товарах
1957 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Осасуну», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
11сегодня, 15:17Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Осасуна». 0:0 – гол Гризманна локтем отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
1сегодня, 15:24Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» забил 4 гола «Вердеру», «Аугсбург» против «Штутгарта»
463 минуты назадLive
«Боруссия» договорилась с Вейгой и ведет преговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа
14 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном», «Гавр» Кузяева уступил «Лансу»
917 минут назадLive
«Милан» и «Лейпциг» пока не договорились по аренде Окафора – мешают высокие требования «россонери» и история травм игрока. Переговоры продолжатся
23 минуты назад
Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией» – 1:0
1838 минут назад
«Если соперник не может попасть в ворота с 11 метров, это не моя вина». Гроббелар о «ногах-спагетти» в серии пенальти финала КЕЧ-1984 между «Ливерпулем» и «Ромой»
5сегодня, 15:27
Калафьори получил 4-ю травму за время в «Арсенале». Защитник пропускает игру с «МЮ»
3сегодня, 15:05
Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головин уже не тот возраст»
9сегодня, 14:49
Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах
5сегодня, 14:40Видео
Рекомендуем