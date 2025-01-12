Арбитр финала Суперкубка Испании Мансано: «Мы, судьи, пытались очеловечить наш образ, открыться, но не увидели отклика. Класико – особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса»

Судья Хесус Хиль Мансано высказался о работе на матчах «Барселоны» и «Реала».

«Барселона » и «Реал » сегодня сыграют в финале Суперкубка Испании. Начало матча в 22:00, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано .

Арбитр проведет свое четвертое класико. Предыдущие три, все в рамках Ла Лиги , завершились победами «Реала».

«Это мое четвертое класико, у меня уже есть определенный опыт, он появился после 13 лет работы в этой категории. Это особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса. Если к класико добавить, что это еще и финал, это придает ему дополнительную важность.

Судить финал – это большая ответственность, потому что на кону стоит трофей», – сказал Мансано.

Также Мансано выразил сожаление по поводу нынешней ситуации, с которой сталкиваются испанские арбитры.

«Мы находимся в очень напряженной обстановке. Несколько лет назад мы открылись для средств массовой информации, чтобы показать, что стоит за судейством. Мы пытались очеловечить образ арбитра. Но мы не увидели отклика на эти усилия, не получили должного ответа на наши попытки открыться.

Напряженность привела к тому, что мы стали более сплоченными чем когда-либо. Все мы движемся в одном направлении», – добавил Мансано.