Лапорта о класико в финале Суперкубка Испании: «Встретиться с «Реалом» – честь и предмет гордости для меня. Это матч мирового уровня, он задает планку в футболе»
Жоан Лапорта поделился ожиданиями от игры «Барселоны» с «Реалом».
Команды встретятся в финале Суперкубка Испании 12 января.
«Мы неоднократно встречались в финале этого турнира с нашим соперником, и участие «Барселоны» и «Реала» в финале делает его захватывающим.
За этим матчем следят во всем мире независимо от того, в рамках какого турнира он проводится.
И встретиться с «Реалом» в футбольном матче – это для меня всегда честь и предмет гордости. Игра, разумеется, будет такой же захватывающей, как и все остальные на протяжении многих лет – задающие определенную планку в футболе и привлекающие внимание по всему миру. Это матч мирового уровня», – сказал президент «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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