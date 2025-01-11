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  • Лапорта о класико в финале Суперкубка Испании: «Встретиться с «Реалом» – честь и предмет гордости для меня. Это матч мирового уровня, он задает планку в футболе»
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Лапорта о класико в финале Суперкубка Испании: «Встретиться с «Реалом» – честь и предмет гордости для меня. Это матч мирового уровня, он задает планку в футболе»

Жоан Лапорта поделился ожиданиями от игры «Барселоны» с «Реалом».

Команды встретятся в финале Суперкубка Испании 12 января.

«Мы неоднократно встречались в финале этого турнира с нашим соперником, и участие «Барселоны» и «Реала» в финале делает его захватывающим.

За этим матчем следят во всем мире независимо от того, в рамках какого турнира он проводится.

И встретиться с «Реалом» в футбольном матче – это для меня всегда честь и предмет гордости. Игра, разумеется, будет такой же захватывающей, как и все остальные на протяжении многих лет – задающие определенную планку в футболе и привлекающие внимание по всему миру. Это матч мирового уровня», – сказал президент «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoБарселона
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