Мбаппе впервые забил в класико – в финале Суперкубка Испании. У Килиана 15+4 в 28 играх за «Реал»

Килиан Мбаппе впервые забил в класико.

Нападающий «Реала » забил на 5-й минуте матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Француз проводит второе класико в карьере.

Всего на счету Мбаппе 7 голов в ворота «Барселоны» за карьеру. 3 из них были забиты на «Камп Ноу», 2 – на «Олимпик Льюис Компанис», еще один – на «Парк де Пренс».

В составе «Реала» Мбаппе отметился 15 голами и 4 ассистами – сегодня он проводит 28-й матч за мадридский клуб. Его подробную статистику можно найти здесь .