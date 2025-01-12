Мбаппе впервые забил в класико – в финале Суперкубка Испании. У Килиана 15+4 в 28 играх за «Реал»
Килиан Мбаппе впервые забил в класико.
Нападающий «Реала» забил на 5-й минуте матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Француз проводит второе класико в карьере.
Всего на счету Мбаппе 7 голов в ворота «Барселоны» за карьеру. 3 из них были забиты на «Камп Ноу», 2 – на «Олимпик Льюис Компанис», еще один – на «Парк де Пренс».
В составе «Реала» Мбаппе отметился 15 голами и 4 ассистами – сегодня он проводит 28-й матч за мадридский клуб. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Педро Мартина
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