«Боруссия» опустилась на 8-е место в Бундеслиге после 16 туров. Отставание от «Баварии» – 14 очков, от «Байера» – 10
«Боруссия» опустилась на 8-е место в таблице Бундеслиги.
В пятницу команда Нури Шахина, занимавшая 6-е место перед 16-м туром, уступила «Байеру» (2:3). За выходные ее обошли «Фрайбург» и «Штутгарт».
Дортмундцы набрали 25 очков и отстают от лидирующей «Баварии» на 14, от идущего вторым «Байера» – на 10. У занимающих третью и четвертую строчки «Айнтрахта» и «Лейпцига» по 30 баллов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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