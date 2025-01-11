«Бавария» опережает «Байер» на 4 очка в Бундеслиге после 16 матчей, «Лейпциг» с игрой в запасе – на 12, «Боруссию» – на 14
«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.
В 16-м туре команда Венсана Компани на выезде обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (1:0). Теперь на счету мюнхенцев 39 очков после 16 матчей.
На втором месте идет «Байер» с 35 баллами. Тройку замыкает «Айнтрахт» Франкфурт – 30 очков.
Следом идет «Майнц» с 28 баллами. «Лейпциг» располагается на 5-м месте с 27 очками и игрой в запасе.
«Боруссия» Дортмунд занимает седьмую строчку (25 баллов).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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