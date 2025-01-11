«Бавария» опережает «Байер» на 4 очка в Бундеслиге после 16 матчей, «Лейпциг» с игрой в запасе – на 12, «Боруссию» – на 14

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

В 16-м туре команда Венсана Компани на выезде обыграла «Боруссию» Менхенгладбах (1:0). Теперь на счету мюнхенцев 39 очков после 16 матчей.

На втором месте идет «Байер» с 35 баллами. Тройку замыкает «Айнтрахт» Франкфурт – 30 очков.

Следом идет «Майнц» с 28 баллами. «Лейпциг» располагается на 5-м месте с 27 очками и игрой в запасе.

«Боруссия» Дортмунд занимает седьмую строчку (25 баллов).