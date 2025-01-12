Аморим о победе над «Арсеналом» по пенальти: «Чувствовал, что сегодня наш день. «МЮ» заслужил пройти дальше, потому что проявил характер»
«Мы играли лучше, чем в первом матче, особенно в первом тайме. Мы лучше действовали во время стандартных положений, были агрессивнее, показали свой боевой дух – даже вдесятером.
Удаление стало для нас тяжелым событием. У «Арсенала» было несколько моментов, игроки сильно устали.
Но я с первых минут чувствовал, что сегодня наш день. И я чувствовал связь с болельщиками.
Когда мы забиваем первыми, тогда нам проще терпеть, у нас больше сил для того, чтобы терпеть. Мы можем успокоить игру. Мы все лучше понимаем свою игру. Иногда мы выступаем не лучшим образом, но в определенных моментах игру удается контролировать. Очевидно, мы все лучше учимся терпеть. Для команды это хорошо.
Зиркзе – хороший парень, много работает. Жизнь полна удивительных вещей. Несколько недель он был в непростом положении, а теперь перевернул ход матча. Мы прошли дальше благодаря голу Джошуа.
Иногда появляется чувство, что в итоге все будет хорошо. Я чувствовал это с начала второго тайма. И «Арсенал», возможно, тоже чувствовал, что сегодня не его день.
Мы заслужили пройти дальше, потому что выдержали все как команда и проявили характер», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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