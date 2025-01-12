  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о победе над «Арсеналом» по пенальти: «Чувствовал, что сегодня наш день. «МЮ» заслужил пройти дальше, потому что проявил характер»
25

Аморим о победе над «Арсеналом» по пенальти: «Чувствовал, что сегодня наш день. «МЮ» заслужил пройти дальше, потому что проявил характер»

Рубен Аморим доволен победой над «Арсеналом» по пенальти в Кубке Англии.

«Мы играли лучше, чем в первом матче, особенно в первом тайме. Мы лучше действовали во время стандартных положений, были агрессивнее, показали свой боевой дух – даже вдесятером.

Удаление стало для нас тяжелым событием. У «Арсенала» было несколько моментов, игроки сильно устали.

Но я с первых минут чувствовал, что сегодня наш день. И я чувствовал связь с болельщиками.

Когда мы забиваем первыми, тогда нам проще терпеть, у нас больше сил для того, чтобы терпеть. Мы можем успокоить игру. Мы все лучше понимаем свою игру. Иногда мы выступаем не лучшим образом, но в определенных моментах игру удается контролировать. Очевидно, мы все лучше учимся терпеть. Для команды это хорошо.

Зиркзе – хороший парень, много работает. Жизнь полна удивительных вещей. Несколько недель он был в непростом положении, а теперь перевернул ход матча. Мы прошли дальше благодаря голу Джошуа.

Иногда появляется чувство, что в итоге все будет хорошо. Я чувствовал это с начала второго тайма. И «Арсенал», возможно, тоже чувствовал, что сегодня не его день.

Мы заслужили пройти дальше, потому что выдержали все как команда и проявили характер», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoДжошуа Зиркзе
logoКубок Англии
logoАрсенал
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байындыр о двух отбитых пенальти с «Арсеналом»: «Если ты игрок «МЮ», ты всегда должен быть готов. Мы доверяем Амориму и сражаемся вместе, я работаю каждый день и просто стараюсь помогать команде»
857 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» по пенальти прошел «Арсенал», «Тоттенхэм» разгромил «Тэмуорт» из 5-й лиги
712сегодня, 18:20
«МЮ» сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» – с «Плимутом», «Ман Сити» – с «Лейтоном» или «Дерби»
19сегодня, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе впервые забил в класико – в финале Суперкубка Испании. У Килиана 15+4 в 28 играх за «Реал»
3 минуты назад
Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:1 – Ямаль ответил на гол Мбаппе. Онлайн-трансляция
4615 минут назадLive
Магуайр назвал Хавертца «жуликоватым подонком» после назначения пенальти в матче с «Арсеналом» (Daily Mail)
1517 минут назад
Весной в Бундеслиге была невероятная развязка. Кого поддерживали в этой зарубе больше?
27 минут назадСпецпроект
Артета о вылете от «МЮ» по пенальти: «Поразительно, как «Арсенал» не победил, учитывая доминирование, превосходство над соперником. Мы не получили того, чего заслуживали»
3928 минут назад
«Арсенал» проиграл «МЮ» впервые с сентября 2022-го. Было 4 победы подряд
937 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК играет с «Волосом», Чалов вышел. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
439 минут назадВидео
Флик о Шченсном в старте «Барсы» на класико: «Это решение на сегодня, а не на будущее. Надеемся проявить себя с лучшей стороны, как сделали это в Мадриде»
449 минут назад
Байындыр о двух отбитых пенальти с «Арсеналом»: «Если ты игрок «МЮ», ты всегда должен быть готов. Мы доверяем Амориму и сражаемся вместе, я работаю каждый день и просто стараюсь помогать команде»
857 минут назад
Илкай Гюндоган: «Барса» вела 1:0 у «Порту», и вдруг стало тяжело. Через 10 минут я обнаружил, что Ямаль ушел в туалет! Штаб не хотел менять его сразу, ждал возвращения. Я спросил: «Что вообще происходит?»
2857 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» опустилась на 8-е место в Бундеслиге после 16 туров. Отставание от «Баварии» – 14 очков, от «Байера» – 10
7 минут назад
Бруну о Байындыре: «Быть вторым вратарем сложно, но он показывает высший класс, когда у него появляется шанс. В больших матчах против «Ливерпуля», «Арсенала» все выкладываются на максимум»
114 минут назад
«ПСЖ» – «Сент-Этьен». Доннарумма, Рамуш, Дембеле и Давиташвили играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Верону», «Интер» одолел «Венецию» в гостях, «Рома» сыграла вничью с «Болоньей»
13021 минуту назад
Ричардс о вылете «Арсенала» из Кубка Англии: «Разница между победой в АПЛ или в таких матчах – в наличии центрфорварда. Хавертц неплох, но он скорее «десятка»
625 минут назад
«Наполи» – «Верона». Мактоминей, Лукаку и Нерес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
130 минут назад
«Лион» за 15+2 млн евро продал хавбека Какре «Комо»
335 минут назадФото
Назначение Анри в сборную Бельгии все более вероятно. Это может вернуть Куртуа в команду и сохранить де Брюйне до ЧМ-2026 (Саша Тавольери)
438 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» забил 4 гола «Вердеру», «Аугсбург» проиграл «Штутгарту»
46сегодня, 18:26
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном», «Гавр» Кузяева уступил «Лансу»
12сегодня, 18:22
Рекомендуем