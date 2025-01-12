Байындыр о двух отбитых пенальти с «Арсеналом»: «Если ты игрок «МЮ», ты всегда должен быть готов. Мы доверяем Амориму и сражаемся вместе, я работаю каждый день и просто стараюсь помогать команде»
Голкипер «МЮ» отразил два 11-метровых удара от «Арсенала» – во время игры и в серии пенальти, где его команда была сильнее – 5:3 (1:1 – основное время).
«Я просто стараюсь помогать своей команде, работаю каждый день. Я терпелив, просто хочу помочь этой великой команде. Я хочу сделать счастливым каждого, кто связан с этим великим клубом. Я работаю здесь каждый день.
Если ты не играешь, это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту, каждую секунду. Если ты игрок «Манчестер Юнайтед», ты всегда должен быть готов.
[Рубен Аморим] говорит с нами каждый день и хочет нам помочь. Мы любим его, и он всегда старается сделать все возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, и мы доверяем ему, он доверяет нам. Мы сражаемся вместе», – сказал Байындыр.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий