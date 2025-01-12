Байындыр о двух отбитых пенальти с «Арсеналом»: «Если ты игрок «МЮ», ты всегда должен быть готов. Мы доверяем Амориму и сражаемся вместе, я работаю каждый день и просто стараюсь помогать команде»

Алтай Байындыр высказался о победе «МЮ» над «Арсеналом» в Кубке Англии.

Голкипер «МЮ» отразил два 11-метровых удара от «Арсенала » – во время игры и в серии пенальти, где его команда была сильнее – 5:3 (1:1 – основное время).

«Я просто стараюсь помогать своей команде, работаю каждый день. Я терпелив, просто хочу помочь этой великой команде. Я хочу сделать счастливым каждого, кто связан с этим великим клубом. Я работаю здесь каждый день.

Если ты не играешь, это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту, каждую секунду. Если ты игрок «Манчестер Юнайтед », ты всегда должен быть готов.

[Рубен Аморим ] говорит с нами каждый день и хочет нам помочь. Мы любим его, и он всегда старается сделать все возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, и мы доверяем ему, он доверяет нам. Мы сражаемся вместе», – сказал Байындыр .