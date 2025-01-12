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  • «МЮ» сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» – с «Плимутом», «Ман Сити» – с «Лейтоном» или «Дерби»
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«МЮ» сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» – с «Плимутом», «Ман Сити» – с «Лейтоном» или «Дерби»

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

По ее итогам сформированы следующие пары:

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Лидс» – «Миллуолл» или «Дагенхэм»

«Брайтон» – «Челси»

«Престон» или «Чарльтон» – «Уиком»

«Эксетер» – «Ноттингем Форест»

«Ковентри» – «Ипсвич»

«Блэкберн» – «Вулверхэмптон»

«Мэнсфилд» или «Уиган» – «Фулхэм»

«Бирмингем» – «Ньюкасл»

«Плимут» – «Ливерпуль»

«Эвертон» – «Борнмут»

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» или «Суонси» – «Бернли»

«Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» – «Манчестер Сити»

«Донкастер» – «Кристал Пэлас»

«Сток Сити» – «Кардифф Сити»

Матчи пройдут 8 и 9 февраля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка Англии
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