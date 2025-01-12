«МЮ» сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» – с «Плимутом», «Ман Сити» – с «Лейтоном» или «Дерби»
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
По ее итогам сформированы следующие пары:
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
«Лидс» – «Миллуолл» или «Дагенхэм»
«Брайтон» – «Челси»
«Престон» или «Чарльтон» – «Уиком»
«Эксетер» – «Ноттингем Форест»
«Ковентри» – «Ипсвич»
«Блэкберн» – «Вулверхэмптон»
«Мэнсфилд» или «Уиган» – «Фулхэм»
«Бирмингем» – «Ньюкасл»
«Плимут» – «Ливерпуль»
«Эвертон» – «Борнмут»
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» или «Суонси» – «Бернли»
«Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» – «Манчестер Сити»
«Донкастер» – «Кристал Пэлас»
«Сток Сити» – «Кардифф Сити»
Матчи пройдут 8 и 9 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка Англии
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