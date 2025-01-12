Бруну получил желтую за бросок бутсы в матче с «Арсеналом». Хавбек «МЮ» выразил недовольство тем, что судья не зафиксировал фол Жезуса на нем
Бруну Фернандеш получил карточку за бросок бутсы в матче с «Арсеналом».
На 38-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии полузащитник «Манчестер Юнайтед» упал после столкновения с Габриэлом Жезусом возле штрафной «Арсенала». Главный арбитр встречи Энди Мэдли не зафиксировал фол со стороны игрока «канониров».
Выражая недовольство решением судьи, Бруну отшвырнул бутсу, за что получил предупреждение.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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