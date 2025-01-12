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Гринвуд признан лучшим игроком декабря в Лиге 1. У хавбека «Марселя» 2 гола в 3 матчах лиги в прошлом месяце

Мэйсон Гринвуд назван лучшим игроком декабря в Лиге 1.

Полузащитник «Марселя» одержал победу в голосовании за лучшего игрока месяца, опередив форварда «Лилля» Джонатана Дэвида и Райана Шерки из «Лиона».

В декабре Гринвуд отметился двумя голами в 3 матчах за «Марсель» в Лиге 1. Всего в нынешнем сезоне на счету Мэйсона 11 голов и 3 ассиста в 17 матчах чемпионата. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ассоциации профессиональных футболистов Франции
logoМэйсон Гринвуд
logoлига 1 Франция
рейтинги
logoМарсель
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