Калафьори получил 4-ю травму за время в «Арсенале». Защитник пропускает игру с «МЮ»
Риккардо Калафьори из «Арсенала» получил очередную травму.
Как отмечает Фабрицио Романо, у итальянского защитника мышечное повреждение. Калафьори пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.
Стоит отметить, что для Калафьори эта травма стала четвертой в «Арсенале».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Арсенала»
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