Калафьори получил 4-ю травму за время в «Арсенале». Защитник пропускает игру с «МЮ»

Риккардо Калафьори из «Арсенала» получил очередную травму.

Как отмечает Фабрицио Романо, у итальянского защитника мышечное повреждение. Калафьори пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

Стоит отметить, что для Калафьори эта травма стала четвертой в «Арсенале ».