Уайт пропустит несколько месяцев после операции на колене, сообщил Артета: «Состояние Бена не улучшалось, пришлось принять решение»
«[У Уайта] были разные виды повреждений, не одно и то же. Его состояние не улучшилось за последние несколько недель, и нам пришлось принять решение.
Понятно, что Бен будет стараться изо всех сил, но дошло до того, что нам нужно было защитить игрока, и мы решили провести операцию. Он согласился на нее.
К несчастью, восстановление займет несколько месяцев. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после операции.
Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори восстановились и будут доступны для субботнего матча. Сегодня у них была первая тренировка, они в очень хорошей форме.
Киран Тирни пока не готов, а Такехиро Томиясу будет отсутствовать некоторое время», – сообщил главный тренер «Арсенала».
В субботу лондонцы примут «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ.
Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»
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