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Уайт пропустит несколько месяцев после операции на колене, сообщил Артета: «Состояние Бена не улучшалось, пришлось принять решение»

Микель Артета высказался о травме Бена Уайта и других игроков «Арсенала».

«[У Уайта] были разные виды повреждений, не одно и то же. Его состояние не улучшилось за последние несколько недель, и нам пришлось принять решение.

Понятно, что Бен будет стараться изо всех сил, но дошло до того, что нам нужно было защитить игрока, и мы решили провести операцию. Он согласился на нее.

К несчастью, восстановление займет несколько месяцев. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после операции.

Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори восстановились и будут доступны для субботнего матча. Сегодня у них была первая тренировка, они в очень хорошей форме.

Киран Тирни пока не готов, а Такехиро Томиясу будет отсутствовать некоторое время», – сообщил главный тренер «Арсенала».

В субботу лондонцы примут «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ.

Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoБен Уайт
logoДеклан Райс
logoБукайо Сака
logoКиран Тирни
logoЗдоровье
logoТакехиро Томиясу
logoРиккардо Калафьори
logoЛеандро Троссард
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