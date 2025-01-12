Аморим о Гарначо в старте на игру с «Арсеналом»: «Нравится, как играет Алехандро. Хотим победить в Кубке Англии»
Рубен Аморим выступил перед игрой с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Тренер «МЮ», в частности, объяснил выход Алехандро Гарначо с первых минут и присутствие Амада Диалло в запасе.
«У Амада были небольшие проблемы на неделе. Мне нравится, как играет Гарначо. Я бы сказал, что он играет хорошо. Учитывая то, как Алехандро тренируется, мы решили, что это хорошая возможность увидеть его в старте.
Мы сосредоточены на том, чтобы быть конкурентоспособными в мелочах и при стандартах – в этом плане нам будет сложно победить «Арсенал». Нужно проявлять больше агрессии в финальной трети».
У нас большая история в этом турнире [Кубке Англии], и мы хотим победить», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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