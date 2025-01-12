Ринат Дасаев: «Дай бог, чтобы Сафонов закрепил за собой место основного вратаря «ПСЖ». В 2025-м желаю ему закрепиться в основе и показывать лучшую игру»
Ринат Дасаев высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов в последних играх выходил в старте «ПСЖ» из-за травмы Доннаруммы.
Естественно, что Матвей играл, пока итальянец не вернулся. Дай бог, чтобы Сафонов закрепил за собой место основного вратаря. В 2025 году я желаю ему закрепиться в основе «ПСЖ» и показывать свою лучшую игру», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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