Сафонов о Суперкубке Франции: «Очень приятно получить первый трофей в карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий»
Матвей Сафонов высказался о завоевании первого трофея в карьере.
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции, победив «Монако» со счетом 1:0. Российский вратарь парижан провел игру на скамейке запасных.
«Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в «ПСЖ» и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий.
Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.
Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», – сказал Сафонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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