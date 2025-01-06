Сафонов о Суперкубке Франции: «Очень приятно получить первый трофей в карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий»

Матвей Сафонов высказался о завоевании первого трофея в карьере.

«ПСЖ » выиграл Суперкубок Франции , победив «Монако » со счетом 1:0. Российский вратарь парижан провел игру на скамейке запасных.

«Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в «ПСЖ» и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий.

Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.

Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», – сказал Сафонов .