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Украинец Забарный из-за Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Танзи

Защитник «Борнмута» Илья Забарный не перешел в «ПСЖ» из-за Матвея Сафонова.

Об этом рассказал журналист L’Équipe Лоик Танзи.

«Забарный – отличный игрок, но он украинец. В составе есть россиянин. Он не хочет переходить сейчас. Он сказал: «Если Сафонов в составе, я не могу сюда приехать».

Дело не столько в том, что [Сафонов] россиянин, а в том, что он [Забарный] думает: «Я защитник, а он вратарь – наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», – сказал Танзи в подкасте France Bleu.

Ранее сообщалось об интересе парижан к 22-летнему футболисту сборной Украины.

Опубликовала: Анна Сунцова
logoМатвей Сафонов
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
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