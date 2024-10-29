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Миранчук о переходе в «Сьон»: «Думал, спокойно найду команду в топ-5 лиг. Сказал, что не вижу себя в России. Лето было долгим для меня, клуб показал заинтересованность»

Антон Миранчук рассказал, как принял решение уехать из РПЛ.

Бывший хавбек «Локомотива» в межсезонье перешел в швейцарский «Сьон». На его счету 5 матчей и ни одного результативного действия в чемпионате Швейцарии.

«Были такие моменты, когда я понимал, что агенты больше склоняются к чемпионату России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри.

Я решил для себя и нашел поддержку у семьи. У нас маленький ребенок, здесь все хорошо, но жена, друзья, брат – все меня поддерживали.

В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.

Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть.

Все затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом.

Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно.

Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», – сказал полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСьон
logoвысшая лига Швейцария
logoНобель Арустамян
logoАнтон Миранчук
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