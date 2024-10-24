«Спартак» рассматривал подписание Миранчука в летнее трансферное окно. Приоритетом Антона был переезд в Европу (Metaratings)

Антон Миранчук мог перейти в «Спартак» этим летом.

По информации Metaratings, красно-белые рассматривали возможность подписания Миранчука свободным агентом после его ухода из «Локомотива ». Дело не дошло до предметных условий трансфера, так как «Спартак » переключился на работу по другим подписаниям, а Миранчук считал приоритетным переход в европейский чемпионат.

В сентябре российский полузащитник подписал контракт со «Сьоном ».