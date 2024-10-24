«Спартак» рассматривал подписание Миранчука в летнее трансферное окно. Приоритетом Антона был переезд в Европу (Metaratings)
Антон Миранчук мог перейти в «Спартак» этим летом.
По информации Metaratings, красно-белые рассматривали возможность подписания Миранчука свободным агентом после его ухода из «Локомотива». Дело не дошло до предметных условий трансфера, так как «Спартак» переключился на работу по другим подписаниям, а Миранчук считал приоритетным переход в европейский чемпионат.
В сентябре российский полузащитник подписал контракт со «Сьоном».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости