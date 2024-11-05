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Президент «Сьона» о зарплате Миранчука: «Антон сделал большие уступки. Сумму, которую ему предлагал «Зенит», мы бы не перебили»

Антон Миранчук пошел на финансовые уступки ради перехода в «Сьон».

Об этом рассказал президент швейцарского клуба Кристиан Константин.

– Вы знали, какая зарплата была у Антона Миранчука в «Локомотиве»?

– Да, мне сказали, какая у него была зарплата в «Локомотиве», но не буду ее озвучивать. Но могу сказать, что Антон сделал большие уступки, чтобы приехать в Швейцарию.

– Вы не озвучите, но говорят, что в России по его последнему контракту его зарплата была больше двух миллионов евро. В «Сьоне» она меньше, но говорят, что она больше миллиона франков. Насколько легко вы дали такой контракт, учитывая, что «Сьон» – команда маленькая и только-только вышла из второго дивизиона в высший?

– Нет, нам тоже было нелегко сделать такую зарплату. Мы сделали усилие, чтобы привезти игрока такого уровня. Как бы мы ни старались, мы бы не перебили ту сумму, которую ему предлагал «Зенит».

Мы с Миранчуком пошли на обоюдные уступки. Обе стороны сделали многое, чтобы этот трансфер случился, но мы пошли на все уступки, зная, что подписываем большого игрока с правильной ментальностью, с настоящей страстью к футболу. Честно, я лучше вложусь в Миранчука, чем в Балотелли.

– У него зарплата больше миллиона франков в «Сьоне»?

– У меня плохая память на цифры, – с улыбкой сказал Константин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСьон
logoвысшая лига Швейцария
logoМарио Балотелли
Кристиан Константин
logoАнтон Миранчук
деньги
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