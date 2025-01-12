Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Нет ничего официального пока. Скоро вы услышите об этом»
Мануэль Нойер высказался о продлении контракта с «Баварией».
Ранее сообщалось, что 38-летний вратарь продлит свой контракт с клубом до 2026 года.
– Если мы правильно поняли вас и «Баварию», обе стороны согласны на продление контракта. Когда об этом будет объявлено?
– Пока ничего официального нет. Это точно.
Но когда придет время, вы об этом услышите, и я бы просто сказал: скоро, – заявил голкипер «Баварии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ran
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