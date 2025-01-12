Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Нет ничего официального пока. Скоро вы услышите об этом»

Мануэль Нойер высказался о продлении контракта с «Баварией».

Ранее сообщалось , что 38-летний вратарь продлит свой контракт с клубом до 2026 года.

– Если мы правильно поняли вас и «Баварию», обе стороны согласны на продление контракта. Когда об этом будет объявлено?

– Пока ничего официального нет. Это точно.

Но когда придет время, вы об этом услышите, и я бы просто сказал: скоро, – заявил голкипер «Баварии».