«Ты дурак?!» Судья Дингерт накричал на хавбека «Хоффенхайма» Штаха. Глава немецких арбитров не стал его осуждать: «Можно поспорить о выборе слов, но было нужно четкое заявление»
Вчера «Хоффенхаймом» играл с «Вольфсбургом» (0:1) в 16-м туре чемпионата Германии.
После обсуждения углового удара судья Кристиан Дингерт накричал на Штаха, сделав жест в его сторону: «Ты что, дурак?!»
Как пишет Bild, никаких жалоб от «Хоффенхайма» по поводу ситуации во время игры не поступало. Глава судей Немецкого футбольного союза Кнут Кирхер позднее высказался об инциденте.
«Я разговаривал с Кристианом Дингертом. Пожалуй, можно поспорить о выборе слов и жестов. Но в этой ситуации – как и в других жизненных ситуациях – было необходимо четкое заявление», – сказал Кирхер.
Отмечается, если игрок сделает такое заявление судье, ему может быть показана красная карточка. Правило Немецкого футбольного союза гласит: «Любой игрок, который нападает на судью или оскорбляет его, будет удален с поля».
«Только если судья сочтет это оскорблением. В противном случае он может получить желтую карточку за жалобу. Или это можно вообще не услышать...
Раньше было так: то, что обсуждается на поле и в раздевалке, там и остается. В наши дни это вряд ли возможно», – отметил Кнут Кирхер.
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