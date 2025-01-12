«Ты дурак?!» Судья Дингерт накричал на хавбека «Хоффенхайма» Штаха. Глава немецких арбитров не стал его осуждать: «Можно поспорить о выборе слов, но было нужно четкое заявление»

Арбитр Бундеслиги назвал дураком хавбека «Хоффенхайма» Антона Штаха.

Вчера «Хоффенхаймом» играл с «Вольфсбургом» (0:1) в 16-м туре чемпионата Германии.

После обсуждения углового удара судья Кристиан Дингерт накричал на Штаха, сделав жест в его сторону: «Ты что, дурак?!»

Как пишет Bild, никаких жалоб от «Хоффенхайма» по поводу ситуации во время игры не поступало. Глава судей Немецкого футбольного союза Кнут Кирхер позднее высказался об инциденте.

«Я разговаривал с Кристианом Дингертом. Пожалуй, можно поспорить о выборе слов и жестов. Но в этой ситуации – как и в других жизненных ситуациях – было необходимо четкое заявление», – сказал Кирхер.

Отмечается, если игрок сделает такое заявление судье, ему может быть показана красная карточка. Правило Немецкого футбольного союза гласит: «Любой игрок, который нападает на судью или оскорбляет его, будет удален с поля».

«Только если судья сочтет это оскорблением. В противном случае он может получить желтую карточку за жалобу. Или это можно вообще не услышать...

Раньше было так: то, что обсуждается на поле и в раздевалке, там и остается. В наши дни это вряд ли возможно», – отметил Кнут Кирхер.