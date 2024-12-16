Александр Мостовой: «Тренером сборной России поработал бы, почему нет? Когда-нибудь команда перестанет играть с Брунеем, Сирией»

Александр Мостовой заявил, что хотел бы возглавить сборную России.

– Не исключаете, что однажды поработаете тренером в сборной России?

– С удовольствием поработал бы тренером сборной России! Почему бы и нет?

Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернется в международные соревнования.

И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь! – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой , который проходит обучение на тренера и нигде еще не работал, кроме медиафутбола.

Действующим главным тренером сборной России является Валерий Карпин .