Александр Мостовой: «Тренером сборной России поработал бы, почему нет? Когда-нибудь команда перестанет играть с Брунеем, Сирией»
Александр Мостовой заявил, что хотел бы возглавить сборную России.
– Не исключаете, что однажды поработаете тренером в сборной России?
– С удовольствием поработал бы тренером сборной России! Почему бы и нет?
Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернется в международные соревнования.
И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь! – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который проходит обучение на тренера и нигде еще не работал, кроме медиафутбола.
Действующим главным тренером сборной России является Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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