Семин о лучших российских игроках, выступавших за рубежом: «Канчельскис, Мостовой, Карпин и Онопко. Нынешнее поколение не может сравниться с ними, не хватает мастерства»

Юрий Семин назвал лучших российских игроков, выступавших за рубежом.

– Лучший российский футболист, игравший за рубежом?

– Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.

Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего еще может не хватать? – сказал бывший главный тренер «Локомотива».