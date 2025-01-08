Семин о лучших российских игроках, выступавших за рубежом: «Канчельскис, Мостовой, Карпин и Онопко. Нынешнее поколение не может сравниться с ними, не хватает мастерства»
Юрий Семин назвал лучших российских игроков, выступавших за рубежом.
– Лучший российский футболист, игравший за рубежом?
– Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.
Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего еще может не хватать? – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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