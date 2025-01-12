Гладилин о том, мог бы Максименко играть в Европе: «Да, качественный голкипер. Если так и продолжит играть за «Спартак», ничего страшного не будет – у него все хорошо»

Валерий Гладилин похвалил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко.

– Стал ли он играть сильнее?

– Да, Александр стал увереннее. Это заметно, он набрался опыта и спокойствия. В нынешнем сезоне он хорошо себя проявляет.

– Смог ли бы он проявить себя в Европе? Думаю, что да. Это довольно качественный голкипер.

– Когда ему нужно переходить туда, чтобы не пересидеть в РПЛ?

– У него и в «Спартаке» все хорошо. Если он так продолжит играть за команду и никуда не перейдет, то ничего в этом страшного не будет», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Контракт Максименко с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету голкипера 18 матчей в Мир РПЛ и 14 пропущенных мячей.