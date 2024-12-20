Прудников о Максименко: «Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет? Красно-белых знает весь мир. А тут какой-то «ПСЖ»…»

Алексей Прудников считает, что Александру Максименко пока не стоит переезжать в Европу.

— Многие отмечали атаку «Спартака», но про вратаря почти нет упоминаний. Я считаю, что Максименко — один из сильнейших голкиперов РПЛ . Он и пять лет назад был одним из сильнейших.

— Виталий Кафанов сказал, что Максименко — следующий российский вратарь, который уедет в топовый европейский чемпионат. Какому клубу он подойдет?

— Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет? Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ» … Когда будет заканчивать, тогда и попробует силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник, — сказал бывший вратарь «Спартака ».