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«Если вторая проба Мудрика окажется положительной, это будет катастрофа для сборной Украины. Не понимаю, как в организм мог попасть мельдоний?» Шацких о Михаиле

Максим Шацких поделился мыслями о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

– Я бы не сказал, что это может быть точкой в ​​его карьере, но выкарабкаться из этой ситуации будет просто архисложно.

Надеюсь, что юристы сделают все возможное, чтобы если и будет дисквалификация, то максимально ее уменьшить. Все-таки Мудрик никогда ни в чем таком не был замечен. Он молод, 23 года, убивать его карьеру на взлете…

Честно, я вообще не понимаю, как в организм Мудрика мог попасть мельдоний? Если он все же там был найден, нужно найти виновного. Возможно, это врачи «Челси» или сборной Украины.

Вот не понимаю, повторюсь, как могла возникнуть такая ситуация. Даже Назол (спрей для носа) проверяют врачи в клубах, а тут речь о мельдонии. Не мог ли этот препарат просто так попасть в кровь? Надо разбираться.

В случае длительной дисквалификации, по вашему мнению, Михаил сумеет вернуться на высокий уровень или придется доигрывать где-нибудь в УПЛ, а не АПЛ?

– Это уже очень сильный психологический удар. Если будет четыре года дисквалификации, я даже не знаю, что с ним может произойти за это время. Может, не вывезти. Просто четыре года тренироваться, а не играть… В таком случае и «Челси» будет что-то думать, пересматривать контракт, возможно.

Я желаю Мудрику, чтобы все прошло. Тем более будто должны на днях проанализировать вторую пробу. Есть вариант, что у первой могла быть погрешность, но если и вторая будет положительной – все. Это уже будет катастрофа, и пострадает, прежде всего, сборная Украины, – заявил бывший нападающий «Динамо» Киев в интервью Tribuna.

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно

Опубликовано: Илья Учватов
logoМихаил Мудрик
logoЧемпионат Украины по футболу
logoЧелси
logoдопинг
logoпремьер-лига Англия
logoМаксим Шацких
logoСборная Украины по футболу
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