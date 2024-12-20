«Если вторая проба Мудрика окажется положительной, это будет катастрофа для сборной Украины. Не понимаю, как в организм мог попасть мельдоний?» Шацких о Михаиле

Максим Шацких поделился мыслями о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

– Я бы не сказал, что это может быть точкой в ​​его карьере, но выкарабкаться из этой ситуации будет просто архисложно.

Надеюсь, что юристы сделают все возможное, чтобы если и будет дисквалификация, то максимально ее уменьшить. Все-таки Мудрик никогда ни в чем таком не был замечен. Он молод, 23 года, убивать его карьеру на взлете…

Честно, я вообще не понимаю, как в организм Мудрика мог попасть мельдоний? Если он все же там был найден, нужно найти виновного. Возможно, это врачи «Челси » или сборной Украины.

Вот не понимаю, повторюсь, как могла возникнуть такая ситуация. Даже Назол (спрей для носа) проверяют врачи в клубах, а тут речь о мельдонии. Не мог ли этот препарат просто так попасть в кровь? Надо разбираться.

– В случае длительной дисквалификации, по вашему мнению, Михаил сумеет вернуться на высокий уровень или придется доигрывать где-нибудь в УПЛ, а не АПЛ?

– Это уже очень сильный психологический удар. Если будет четыре года дисквалификации, я даже не знаю, что с ним может произойти за это время. Может, не вывезти. Просто четыре года тренироваться, а не играть… В таком случае и «Челси» будет что-то думать, пересматривать контракт, возможно.

Я желаю Мудрику, чтобы все прошло. Тем более будто должны на днях проанализировать вторую пробу. Есть вариант, что у первой могла быть погрешность, но если и вторая будет положительной – все. Это уже будет катастрофа, и пострадает, прежде всего, сборная Украины , – заявил бывший нападающий «Динамо» Киев в интервью Tribuna.

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно