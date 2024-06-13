Сергей Карасев: «В этом году с УЕФА никак не связывались. По сбору судей осенью пока тишина» 

Сергей Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году.

С 3 по 6 сентября прошлого года арбитр принял участие в сборе элитных судей УЕФА.

«В этом году с УЕФА никак не связывались.

Есть ли понимание по сбору судей осенью? Нет, пока тишина, не знаю», – сказал .