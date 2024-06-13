Сергей Карасев: «В этом году с УЕФА никак не связывались. По сбору судей осенью пока тишина» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Сергей Карасев Политика Футбол

Сергей Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году.

С 3 по 6 сентября прошлого года арбитр принял участие в сборе элитных судей УЕФА.

«В этом году с УЕФА никак не связывались. 

Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», – сказал Карасев.

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1 комментарий
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А зачем ему сборы в период отстранения всего российского футбола?
Работой обеспечен, самый востребованный арбитр в РПЛ, все статусные матчи только ему, наверняка в деньгах много не потерял....
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