Сергей Карасев: «В этом году с УЕФА никак не связывались. По сбору судей осенью пока тишина»
Сергей Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году.
С 3 по 6 сентября прошлого года арбитр принял участие в сборе элитных судей УЕФА.
«В этом году с УЕФА никак не связывались.
Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», – сказал Карасев.
Работой обеспечен, самый востребованный арбитр в РПЛ, все статусные матчи только ему, наверняка в деньгах много не потерял....