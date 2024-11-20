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  • Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Его трансфер стал важным заявлением, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами АПЛ за лучших игроков в мире. Он полностью оправдал надежды»
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Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Его трансфер стал важным заявлением, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами АПЛ за лучших игроков в мире. Он полностью оправдал надежды»

Ян-Кристиан Дрезен высказался о переходе Харри Кейна в «Баварию».

– Стал ли трансфер Харри Кейна летом 2023 года вашим самым ярким моментом на посту генерального директора?

– Этот трансфер [из «Тоттенхэма»] вышел чрезвычайно крепким орешком (смеется). Нам потребовалось много терпения.

Но это подписание, несомненно, стало важным заявлением о том, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами Премьер-лиги за лучших игроков в мире. Привезти капитана английской национальной сборной в Мюнхен – необычайное, определенно яркое событие.

И Харри полностью оправдал надежды и ожидания, которые мы возлагали на него, – сказал генеральный директор «Баварии».

В этом сезоне Кейн провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. С полной статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
Ян-Кристиан Дрезен
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
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