Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Его трансфер стал важным заявлением, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами АПЛ за лучших игроков в мире. Он полностью оправдал надежды»
– Стал ли трансфер Харри Кейна летом 2023 года вашим самым ярким моментом на посту генерального директора?
– Этот трансфер [из «Тоттенхэма»] вышел чрезвычайно крепким орешком (смеется). Нам потребовалось много терпения.
Но это подписание, несомненно, стало важным заявлением о том, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами Премьер-лиги за лучших игроков в мире. Привезти капитана английской национальной сборной в Мюнхен – необычайное, определенно яркое событие.
И Харри полностью оправдал надежды и ожидания, которые мы возлагали на него, – сказал генеральный директор «Баварии».
В этом сезоне Кейн провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. С полной статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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