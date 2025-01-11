Силкин о Захаряне: «Переход в «Сосьедад» – ошибка, тут сыграли роль агенты. Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»
Сергей Силкин назвал ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в российской Премьер-лиге.
Переход в «Реал Сосьедад» – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению.
Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там. Главное, чтобы сам Захарян не опускал руки», – сказал бывший тренер «Динамо» .
Захарян не принимал участия в матчах сезона-2024/2025 из-за травмы. Всего игрок провел 40 игр за «Сосьедад» во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативные передачи.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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