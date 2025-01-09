Колыванов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Не стоило уезжать из «Динамо». Два года выброшены на ветер»
Игорь Колыванов заявил, что Арсену Захаряну не стоило уезжать в «Реал Сосьедад».
«Печально, что Захарян в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча.
Скорее всего, ему не нужно было уезжать из «Динамо», а нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи и потом уже ехать в Европу.
Понятное дело, что он себя еще может проявить в Испании, ему же всего 21 год. У Арсена вся карьера впереди.
Но сейчас получается, что два года у него просто выброшены на ветер. Были травмы, неудачные матчи. Какого-то опыта он набрался, но точно не футбольного», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем