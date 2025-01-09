Колыванов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Не стоило уезжать из «Динамо». Два года выброшены на ветер»

Игорь Колыванов заявил, что Арсену Захаряну не стоило уезжать в «Реал Сосьедад».

«Печально, что Захарян в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча.

Скорее всего, ему не нужно было уезжать из «Динамо », а нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи и потом уже ехать в Европу.

Понятное дело, что он себя еще может проявить в Испании , ему же всего 21 год. У Арсена вся карьера впереди.

Но сейчас получается, что два года у него просто выброшены на ветер. Были травмы, неудачные матчи. Какого-то опыта он набрался, но точно не футбольного», – сказал бывший нападающий сборной России.