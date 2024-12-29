«Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть? Не верю, что у него там получится». Ловчев о хавбеке «Сосьедада»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» еще не играл в этом сезоне из-за травм.
«Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть в футбол? Он травмирован все время с того момента, как он туда приехал. Это не путь футболиста, который едет играть в топовый чемпионат. Я не верю в то, что у него там что-то получится. Я не видел, чтобы он даже здесь играл лучше всех.
Игрок должен выгрызать место на поле, как Аршавин, Мостовой, Шалимов. Только так. Сейчас единственный человек, который что-то из себя представляет [за границей], это Головин.
Про Сафонова пока не могу полноценно что-то сказать. Да, уехал в «ПСЖ». Париж, красота, команда именитая, но он пока не вытеснил Доннарумму и не стал основным в клубе», – сказал бывший футболист «Спартака».
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