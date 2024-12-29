«Реал Сосьедад» не намерен отдавать Захаряна в аренду: «Тренеры видят потенциал у Арсена, ему всего 21 год»
«Реал Сосьедад» не планирует отдавать Арсена Захаряна в аренду.
Об этом сообщил пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.
«Возможен ли вариант с арендой Захаряна зимой для набора практики? Мы не планируем его отдавать в аренду. Тренеры видят потенциал у Арсена, ему всего 21 год», – сказал Мундуате.
Захарян перешел в «Сосьедад» летом 2023 года. В сезоне-2024/25 Арсен не провел за «Реал Сосьедад» ни одного матча, он восстанавливается после травмы.
На счету Захаряна 40 матчей за баскский клуб, он забил один гол и отдал две голевые передачи.
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