Жена Вальверде о знакомстве: «Мы общались в соцсетях. В самолете в Мадрид я думала: «Я не знаю его, вдруг у него ужасный грубый голос?» Впечатление оказалось лучше, чем я думала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Бока Хуниорс Ривер Плейт светская хроника Кубок Либертадорес соцсети девушки и спорт Федерико Вальверде Футбол

Жена Федерико Вальверде рассказала историю знакомства с полузащитником «Реала».

«Мы начали общаться в соцсетях. Это правда, что мы познакомились в 2018 году, когда «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» играли в [финале] Кубка Либертадорес здесь, в Мадриде. С этого все началось, но это был лишь взгляд, не более.

Мы стали общаться, и однажды он спросил меня: «Ты приедешь в Мадрид?» И я согласилась. Садясь в самолет, я думала: «Я не знаю этого парня, что я делаю? Я никогда не слышала его голоса. А вдруг у него ужасный грубый голос, и что тогда делать, если я приеду?»

Поэтому я сказала: «Если ничего не получится, я дам понять, не волнуйся. У меня много друзей в Мадриде. И если я тебе не понравлюсь или что-то в этом роде, скажи мне, потому что так бывает».

Когда я увидела его в первый раз, впечатление было намного лучше, чем я думала. Я не думала, что он такой высокий, и мне это действительно понравилось. К тому же, он отличный партнер. Мы прекрасно ладим, он хороший парень», – сказала Мина Бонино.

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11 комментариев

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corazón blanco
Когда Вальверде играл в Пеньяроле, он давал интервью и голос у него тогда был, как у Мики Мауса) https://youtube.com/shorts/L66Ng7bemJw?si=Xgn0SUiN2pjVnuR0
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Фанат спорта01
поговорить по телефону так сложно?
+11
-4
+7
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red hikkikomori
Но так как он пискля то все ок)
https://youtube.com/shorts/L66Ng7bemJw?si=oj7JEY0PZFPS__ie
+5
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Леонид Матросов
Неженка какая, голоса грубого испугалась.
+2
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Born is the King
Ютуб, телефон, голосовые сообщения незнакомы для обитателей Инстаграма
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sundance
какая теплая история
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QWertY
Ответ red hikkikomori
Но так как он пискля то все ок) https://youtube.com/shorts/L66Ng7bemJw?si=oj7JEY0PZFPS__ie
Пхаха, она наверное при встрече ржала с его голоса, а он наверное думал, что смешно шутит😂
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Andreir888
Ответ red hikkikomori
Но так как он пискля то все ок) https://youtube.com/shorts/L66Ng7bemJw?si=oj7JEY0PZFPS__ie
Спасибо, далёкий незнакомый друг!🤝 Посмеялся от души!🤣
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Budabuda
Ответ Фанат спорта01
поговорить по телефону так сложно?
или голосовухи а ватсапе. какие то странные ребята
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Born is the King
Ответ red hikkikomori
Но так как он пискля то все ок) https://youtube.com/shorts/L66Ng7bemJw?si=oj7JEY0PZFPS__ie
Ржу, посмотрел раз 5))
+1
-1
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