Жена Вальверде о знакомстве: «Мы общались в соцсетях. В самолете в Мадрид я думала: «Я не знаю его, вдруг у него ужасный грубый голос?» Впечатление оказалось лучше, чем я думала»
Жена Федерико Вальверде рассказала историю знакомства с полузащитником «Реала».
«Мы начали общаться в соцсетях. Это правда, что мы познакомились в 2018 году, когда «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» играли в [финале] Кубка Либертадорес здесь, в Мадриде. С этого все началось, но это был лишь взгляд, не более.
Мы стали общаться, и однажды он спросил меня: «Ты приедешь в Мадрид?» И я согласилась. Садясь в самолет, я думала: «Я не знаю этого парня, что я делаю? Я никогда не слышала его голоса. А вдруг у него ужасный грубый голос, и что тогда делать, если я приеду?»
Поэтому я сказала: «Если ничего не получится, я дам понять, не волнуйся. У меня много друзей в Мадриде. И если я тебе не понравлюсь или что-то в этом роде, скажи мне, потому что так бывает».
Когда я увидела его в первый раз, впечатление было намного лучше, чем я думала. Я не думала, что он такой высокий, и мне это действительно понравилось. К тому же, он отличный партнер. Мы прекрасно ладим, он хороший парень», – сказала Мина Бонино.
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