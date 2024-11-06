📸 Жена Вальверде устроило безумие в соцсетях! Прошлась по тактике Анчелотти, получила от Карло ответ и начала нелепо заметать следы

«Мадрид» со счетом 1:3 уступил «Милану» в домашнем матче Лиги чемпионов. Перед стартом второго тайма Карло Анчелотти выпустил на поле Камавинга вместо Феде Вальверде.

Такая замена не понравилась жене уругвайца – Мине Бонино. Обсуждая матч с болельщиками в X, девушка написала: «Феде показывает свой лучший футбол на позиции опорника. Когда, черт возьми, они поймут, что он не вингер?»

После матча о словах Мины спросили даже Анчелотти. Карло предпочел уйти от прямого ответа:

«Тяжело комментировать публикации людей в соцсетях. Я заменил Вальверде, потому что он не был на все сто процентов. Несколько дней назад у него были проблемы со спиной. В первом тайме он был не в порядке».

Болельщиков публикации Мины разделили: одни считают, что жене футболиста не стоит публично критиковать тактику тренера, другие поддерживают девушку.

Вот несколько комментариев:

💭 «Удивительно, что такую очевидную вещь понимают жены футболистов, но не понимает тренер. Ты говоришь от лица всех фанатов «Мадрида», Мина».

💭 «Когда жены футболистов начинают нести чушь в интернете, понимаешь, что с этой командой покончено».

💭 «Ничего не удаляй, Мина. У нас было все для победы, но старик Анчелотти больше не знает, что ему, черт возьми делать. Феде – тот игрок, который умирает за эту команду».

Бонино не прислушалась к просьбам болельщиков и удалила все посты.

Девушка принялась заметать следы: она изменила фото и описание профиля, имя пользователя, юзерпик, а в геолокации указала Колумбию.

Но цифровой след Мины был слишком велик, всем очевидно, чей это профиль. Фанаты шутят над тем, как нелепо жена Вальверде пытается спрятаться в интернете.

А что вы думаете о словах Мины про позицию ее супруга на поле?

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