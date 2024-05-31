Анчелотти о жене: «Любовь с первого взгляда. Сказал ей при первой встрече: «Ты подумаешь, что я сумасшедший, но однажды мы женимся». Она ответила: «Ты сумасшедший»

Карло Анчелотти рассказал о знакомстве со своей супругой.

Тренер «Реала» с 2014 года женат на канадской бизнесвумен Марианне Баррене МакКлей. Это его второй брак.

«Это была любовь с первого взгляда. Я встретил ее в Лондоне и, когда впервые увидел, сказал: «Ты подумаешь, что я сумасшедший, но знай, что однажды мы с тобой женимся». Она взглянула на меня и ответила: «Ты сумасшедший».

У нас была общая подруга, которая сказала ей, что есть друг, который хочет с ней познакомиться, он итальянец и тренер. Она отказалась. А потом я приехал... Мы прекрасно провели время, были хорошие ощущения.

Воспоминания об этом периоде дарят мне душевное спокойствие. Она из Канады, но ее родители испанцы», – сказал главный тренер « » в интервью El Chiringuito.

Фото: инстаграм Карло Анчелотти