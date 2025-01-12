Агент Ракова: «Вадиму нужно играть больше. Не будет игрового времени – будем искать выход из ситуации»
Агент Вадима Ракова считает, что форвард «Локомотива» должен чаще выходить на поле.
В 16 матчах сезона во всех турнирах на счету 20-летнего игрока 3 гола и 3 ассиста.
«Будущее Ракова? Вадим точно поедет на сборы с «Локомотивом», где на него посмотрит главный тренер. Уже потом будут сделаны какие-либо выводы.
Конечно, ему нужно играть больше. Если у него не будет игрового времени, то будем искать выход из этой ситуации», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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