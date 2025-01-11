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«Локомотив» опроверг слухи о реконструкции «РЖД Арены». Ранее в сети появились изображения возможного проекта

«Локомотив» не планирует реконструировать стадион.

Ранее телеграм-канал «Недвижимость инсайды» сообщил, что московский клуб намерен реконструировать фасад «РЖД Арены». Также были опубликованы чертежи и рендеры предполагаемого проекта. 

Железнодорожники опровергли эту информацию.

«Локомотив» не собирается проводить реконструкцию стадиона», – заявили в пресс-службе клуба. 

Изображение: t.me/propertyinsider

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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