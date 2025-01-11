«Локомотив» опроверг слухи о реконструкции «РЖД Арены». Ранее в сети появились изображения возможного проекта

«Локомотив» не планирует реконструировать стадион.

Ранее телеграм-канал «Недвижимость инсайды» сообщил , что московский клуб намерен реконструировать фасад «РЖД Арены ». Также были опубликованы чертежи и рендеры предполагаемого проекта.

Железнодорожники опровергли эту информацию.

«Локомотив » не собирается проводить реконструкцию стадиона», – заявили в пресс-службе клуба.

Изображение: t.me/propertyinsider