«Локомотив» опроверг слухи о реконструкции «РЖД Арены». Ранее в сети появились изображения возможного проекта
«Локомотив» не планирует реконструировать стадион.
Ранее телеграм-канал «Недвижимость инсайды» сообщил, что московский клуб намерен реконструировать фасад «РЖД Арены». Также были опубликованы чертежи и рендеры предполагаемого проекта.
Железнодорожники опровергли эту информацию.
«Локомотив» не собирается проводить реконструкцию стадиона», – заявили в пресс-службе клуба.
Изображение: t.me/propertyinsider
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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