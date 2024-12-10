Агент Николсона о будущем игрока: «Новости о возможном уходе из «Спартака» – просто слухи. Некоторые люди очень не любят его, наверное. Каждое окно одно и то же»
Агент Шамара Николсона высказался о будущем футболиста в «Спартаке».
«Новости о возможном уходе Николсона из «Спартака» – просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же – отправляют его из «Спартака», – сказал Ненад Портег.
Ранее сообщалось, что Николсон попал в число игроков, которые с большой долей вероятности покинут «Спартак» зимой.
В текущем сезоне Мир РПЛ ямайский нападающий сыграл 9 матчей и забил 3 гола. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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