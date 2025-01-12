Гасперини про 0:0: «Удинезе» перебегал «Аталанту». Повезло, что Санчес не реализовал два отличных момента»

Джан Пьеро Гасперини оценил ничью «Аталанты» с «Удинезе» (0:0) в Серии А.

«Соперник нас перебегал. Нам повезло, что Санчес не реализовал два отличных момента. Во втором тайме мы выглядели лучше, и это хороший знак, учитывая нашу игру.

Я доволен тем, как Лукман и де Кетеларе жертвовали собой. Они старались изо всех сил, в том числе в игре в обороне. У меня нет претензий по самоотдаче, нам противостоял физически сильный соперник, который доставил нам хлопот.

Мы не справлялись с их мощью. А если не можешь отобрать мяч, не можешь начать атаку. У нас мало кто справлялся с интенсивным темпом матча», – сказал тренер «Аталанты».