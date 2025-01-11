«Удинезе» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Аталанта» сыграет в гостях с «Удинезе» в 20-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1». Таблица Серии А Статистика Серии А