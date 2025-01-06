«Аталанта» отдала Годфри «Ипсвичу» в аренду. Защитник провел 1 матч в Серии А после трансфера за 9+1 млн евро

Бен Годфри перешел из «Аталанты» в «Ипсвич».

Английский клуб объявил о подписании 26-летнего защитника на правах аренды до конца сезона.

Годфри присоединился к «Аталанте» в июне 2024 года, трансфер из «Эвертона» оценивался в 9 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов.

В Серии А англичанин провел лишь 1 матч. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.itfc.co.uk/