«Аталанта» отдала Годфри «Ипсвичу» в аренду. Защитник провел 1 матч в Серии А после трансфера за 9+1 млн евро
Бен Годфри перешел из «Аталанты» в «Ипсвич».
Английский клуб объявил о подписании 26-летнего защитника на правах аренды до конца сезона.
Годфри присоединился к «Аталанте» в июне 2024 года, трансфер из «Эвертона» оценивался в 9 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов.
В Серии А англичанин провел лишь 1 матч. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.itfc.co.uk/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ипсвича»
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