«Оренбург» подписал Татаева из «Алании». 26-летний защитник – воспитанник «Краснодара»
«Оренбург» подписал защитника Алексея Татаева из «Алании».
26-летний игрок – воспитанник академии «Краснодара». Футболист выступал за молодежные команды «Краснодара», чешский клуб «Млада-Болеслав», казахстанский «Окжетпес», владикавказскую «Аланию» и молодежные сборные России разных возрастов.
«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации.
Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде.
Мы рады приветствовать Алексея в ФК «Оренбург», – заявил президент клуба Кирилл Волженкин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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