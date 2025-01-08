«Оренбург» подписал Татаева из «Алании». 26-летний защитник – воспитанник «Краснодара»

«Оренбург» подписал защитника Алексея Татаева из «Алании».

26-летний игрок – воспитанник академии «Краснодара». Футболист выступал за молодежные команды «Краснодара», чешский клуб «Млада-Болеслав», казахстанский «Окжетпес», владикавказскую «Аланию» и молодежные сборные России разных возрастов.

«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации.

Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде.

Мы рады приветствовать Алексея в ФК «Оренбург », – заявил президент клуба Кирилл Волженкин.