Владимир Слишкович: «Спартак» станет чемпионом, уверен»

Владимир Слишкович уверен в победе «Спартака» в Мир РПЛ.

По итогам первой части сезона красно-белые занимают 3-е место в таблице, набрав 37 очков в 18 турах, и отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

«Уверен, что «Спартак » станет чемпионом России», – сказал главный тренер «Оренбурга », ранее работавший в московском клубе.