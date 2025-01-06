Владимир Слишкович: «Спартак» станет чемпионом, уверен»
Владимир Слишкович уверен в победе «Спартака» в Мир РПЛ.
По итогам первой части сезона красно-белые занимают 3-е место в таблице, набрав 37 очков в 18 турах, и отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Уверен, что «Спартак» станет чемпионом России», – сказал главный тренер «Оренбурга», ранее работавший в московском клубе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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