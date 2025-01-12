Пеп Гвардиола: «Я провел больше 500 матчей во главе «Сити», в 487-488 мы были великолепны, в 13 – плохи. У нас невероятно много травм, нам тяжело»

Пеп Гвардиола доволен разгромом «Солфорда» (8:0) в Кубке Англии.

«Наконец-то мы выиграли с крупным счетом – при всем уважении к «Солфорду ». Нам было непросто из-за персональной опеки, но мы хорошо реализовали моменты и довольны своим выступлением.

Я очень доволен Макати , он особенный игрок. Сделать хет-трик непросто. Поначалу он играл посредственно, но затем проявил свое голевое чутье. Разумеется, он может играть еще лучше. Первый тайм получился у него не лучшим, но его рабочая этика, самообладание, чувство ритма... Особенный игрок.

Грилиш не только забил, но и сделал голевую передачу. Он особенный футболист. Он не всегда забивает много мячей, но это зависит от него.

Все игроки зависят от того, как проявляют себя на тренировках и в выделенное во время матчей время. Все просто, и это касается не только Джека, но и остальных.

Я провел во главе «Ман Сити » больше 500 матчей, и 487 или 488 мы отыграли великолепно. Также у нас было 11, 12 или 13 плохих игр.

Проблема в том, что у нас невероятно много травм, из-за чего невозможно ни тренироваться, ни конкурировать. Нам тяжело, но постепенно игроки возвращаются. В этом сезоне или следующем придут новые футболисты, и придется сражаться за свое место в составе. Когда тебя кто-то подталкивает, ты показываешь максимум», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».