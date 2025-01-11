«Ман Сити» выиграл три матча подряд впервые с октября
«Манчестер Сити» впервые с середины осени выиграл три матча подряд.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии. Перед этим были обыграны «Вест Хэм» (4:1) и «Лестер» (2:0).
Серии из как минимум трех побед у «горожан» не было с октября. Тогда с 1-го по 26-е они выиграли пять раз подряд, после чего потерпели столько же поражений кряду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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