«Ман Сити» выиграл три матча подряд впервые с октября

«Манчестер Сити» впервые с середины осени выиграл три матча подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Солфорд Сити » (8:0) в Кубке Англии. Перед этим были обыграны «Вест Хэм» (4:1) и «Лестер» (2:0).

Серии из как минимум трех побед у «горожан» не было с октября. Тогда с 1-го по 26-е они выиграли пять раз подряд, после чего потерпели столько же поражений кряду.

14 января «Ман Сити » встретится с «Брентфордом» в АПЛ .